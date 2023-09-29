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تتكون من 12 عنصرا: ليلة الاطاحة بأخطر شبكة لترويج المخدرات تنشط بالوسط المدرسي

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 13:25 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تمكن أمس اعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم واثر مداهمات ليلية من محاصرة وإيقاف شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالوسط المدرسي تتكون من 12 شخصا.

وكان منطلق الابحاث في القضية على اثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم مفادها اندماج كهل في ترويج الاقراص المخدرة بمحل سكناه الكائن بمدينة قليبية لبعض الشبان كما انه يقوم وعدة انفار بترويج كميات من المخدرات بالوسط المدرسي ،بانطلاق الابحاث و بعد عملية رصد و متابعة دقيقة وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بنابل تمت مداهمة مقر سكناه الذي بتفتيشه بموجب إذن كتابي، أمكن ضبطه وحجز كمية من الاقراص المخدرة، كما تم نصب كمين لأنفار بصدد التزود بتلك الاقراص و القاء القبض عليهم.

...

هذا وبتعميق التحريات الميدانية، أمكن في وقت وجيز ضبط بقية الانفار معروفين في ذات المجال و محل تفتيش من أجل "ترويج المخدرات" و قد تم نصب كمين لهم وضبطهم وحجز كمية من مادة القنب الهندي (زطلة) و مبلغ مالي من العملة التونسية.

واعترف الجناة وهم 12 شخصا بترويج المخدرات .


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل "مسك و استهلاك و ترويج مادة مخدرة ".


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