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الافراج عن الشاعر سامي الذيبي الذي اشتكته وزارة الثقافة

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 17:47 قراءة: 0 د, 11 ث
      
قررت عصر اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن الشاعر سامي الذيبي الذي اشتكته وزارة الثقافة بسبب تدوينات نزلها على حسابه تطرق فيها لوزارة الثقافة.

وللتذكير فأن الذيبي حوكم ابتدائيا ب3 أشهر سجنا فاستأنف الحكم .


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