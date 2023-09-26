قررت عصر اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن الشاعر سامي الذيبي الذي اشتكته وزارة الثقافة بسبب تدوينات نزلها على حسابه تطرق فيها لوزارة الثقافة.



وللتذكير فأن الذيبي حوكم ابتدائيا ب3 أشهر سجنا فاستأنف الحكم .

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