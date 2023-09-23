البلفيدير : الإطاحة بمنحرف خطير جدا روّع المارة بالبراكاجات باستعمال "موس بوسعادة".

تمكّن اول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، من القبض على منحرف خطير يعمد إلى الإعتداء على المواطنين وسلبهم وترويعهم باستعمال آلة حادة (موس بوسعادة) .خلال مرورهم بالقرب من منتزه البلفيدير .



بالتحري معه تبيّن وأنه محل 9 مناشير تفتيش ما أجل "افتكاك متاع الغير باستعمال القوة، السلب والسرقة".





...



باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القاونية في شأنه.

