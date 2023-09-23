Babnet

البلفيدير : الإطاحة بمنحرف خطير جدا روّع المارة بالبراكاجات باستعمال "موس بوسعادة".

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 10:06 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكّن اول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، من القبض على منحرف خطير يعمد إلى الإعتداء على المواطنين وسلبهم وترويعهم باستعمال آلة حادة (موس بوسعادة) .خلال مرورهم بالقرب من منتزه البلفيدير .

بالتحري معه تبيّن وأنه محل 9 مناشير تفتيش ما أجل "افتكاك متاع الغير باستعمال القوة، السلب والسرقة".

...

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القاونية في شأنه.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273738


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-23
27°-21
27°-19
27°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*