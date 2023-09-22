محكمة الاستئناف تؤجل قضية غرق محب الافريقي عمر العبيدي لجلسة 8 ديسمبر

اجلت ظهر اليوم الجمعة22 سبتمبر 2023 هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس ؛ النظر في القضية المتعلقة بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي غرقا بوادي رادس مليان الى جلسة 8 ديسمبر وذلك استجابة لطلب احد المحامين الذي طلب التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع .وللتذكير فقد شملت الابحاث في القضية 12 أمنيا محالين بحالة سراح ، كانت قد قضت المحكمة ابتدائيا بالسجن في حقهم مدة عامين اثنين في حق كل واحد منهم من أجل القتل غير العمد وعدم الانجاد المحظور كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق أمنيين اخرين.