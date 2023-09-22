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شيخ ال 63 "يحرق " الي ايطاليا رفقة زوجته وابنائه ويكشف الأسباب... ‎

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 12:12 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أثار الشيخ عبد الحميد البالغ من العمر 63 سنة، جدلا واسعا في صفحات التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر في أحد القوارب رفقة زوجته وأبنائه خلال عملية هجرة غير نظامية.

وفي مداخلة الجمعة 22 سبتمبر في اذاعة ديوان أف ام أفاد عبد الحميد وهو أصيل مدينة عقارب من ولاية صفاقس بأن كلفة الحرقة له ولأفراد عائلته بلغت 21 ألف دينار مشيرا الي انهم وصلوا الي السواحل الايطالية بسلام مشيرا وانه كان على متن القارب قرابة 40 شخصا أغلبهم من الأطفال.

...

وأكد عبد الحميد أن سبب الحرقة هو أن لديه ابنة مريضة وقال " بنتي مريضة ما لقيتلهاش حل في تونس على هاكا حرقت وتو تبناتني جمعية وبش تتكفل بمصاريف علاجها ودراسها مشددا على انه لو لم تكن ابنته مريضة لما فكّر في "الحرقة".


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