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الرائد الرسمي: صدور أمر إجراء تدقيق شامل للانتدابات بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشٱت العمومية

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 09:32 قراءة: 0 د, 25 ث
      
متابعة - صدر بالرائد الرسمي في عدد يوم الجمعة 22 سبتمبر أمر يتعلق باجراء تدقيق شامل في الانتدابات والادماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشٱت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021.
وينص الامر على احداث لجنة قيادة لعمايات التدقيق تضم رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العمومية و3 قضاة والتي ستتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهامها.


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