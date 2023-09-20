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تعلقت به 18 قضية: هذا ما قرره القضاء في حق رجل الاعمال شفيق الجراية

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 16:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
مثل اليوم الأربعاء 20سبتمبر 2023 امام انظار هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي رجل الاعمال شفيق جراية وذلك لمحاكمته بخصوص 18 قضية تعلقت بالتهرب الضريبي.

وقد تقرر تأجيل القضية الى جلسة نوفمبر المقبل لاكتمال النصاب القانوني للدائرة بسبب التحاق بعض أعضائها بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية2023/2024.

...

وللإشارة فان رجل الاعمال شفيق جراية محال بحالة سراح في تلك القضايا ولكنه رهين الإيقاف اثر اتهامه فيما عرف بملف قضية وضع النفس تحت امراة جيش اجنبي ،وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.


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