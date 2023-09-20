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انقطاع الكهرباء: وزراة الصناعة تنفي تسجيل انفجار وتكشف السبب

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 11:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه تم إرجاع كامل المنظومة الكهربائية إلى سالف نشاطها وبكافة المرافق العمومية بنسبة 99 بالمائة في مختلف جهات الجمهورية .

كما أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحول كل الفرق الفنية المختصة التابعة لها على عين المكان للقيام بعمليات تفقد وإرجاع التيار الكهربائي وخصوصا بالمناطق القليلة المتبقية بالبلاد.
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كما أبرزت أن الانقطاع الشامل للكهرباء الذي طرأ من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة فجرا صبيحة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر هو نتيجة عطب فني ولا وجود لأي انفجارات لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة.
وشددت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على أنها تأسف من جميع حرفائها على هذا الانقطاع الكلي للكهرباء الذي يعود الى عطب فني بالأساس مؤكدة حرصها على إنارة الرأي العام بتقديم كل المعطيات الفنية المتوفرة في الساعات القليلة القادمة.


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