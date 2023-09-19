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الرئيس قيس سعيد يستنكر اطلاق تسمية "دانيال" على الاعصار الذي ضرب ليبيا‎

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 12:41 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تحدّث ليلة الاثنين 18 سبتمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الاعصار الذي ضرب ليبيا وعبّر عن استنكاره من اطلاق تسمية "دانيال" على الاعصار.
وقال " ألم يتساءلوا او يكلفوا انفسهم عناء التساؤل عن التسمية" فعقّب رئيس الحكومة قائلا " من هو!؟" ليرد رئيس الجمهورية قائلا " هو نبي عبريّ..وتم الاختيار من قبل الجهة التي تختار التسميات معتبرا ان سبب اختيار هذه التسمية هو تغلغل الحركة الصهيونية وتم ضرب العقل والتفكير حسب تعبيره.

الفيديو الدقيقة 17
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Commentaires


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UhibTunis  (Saudi Arabia)  |Mardi 19 Septembre 2023 à 13h 09m |           
سم.

سبب تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم
أشار علماء الأرصاد الجوية إلى أن تسمية العواصف والأعاصير بأسماء مميزة يعود إلى زمن بعيد، حيث يتم تسميتها بأسماء مميزة لتساعد الماس على تذكرها وتلقي معلومات عنها بشكل مفصل.

تستند تسمية الأعاصير والعواصف إلى نهائي دولية منها أن يبدأ اسم العاصفة أو الإعصار بحرف A، ثم يتم ترتيبها أبجدياً حيث يتم تسمية الظاهرة بشكل أبجدي ووقع الاختيار هذه المرة عن دانيال.

تابع سبب تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم
يتم تسمية الأعاصير في موسم الأعاصير الأطلسي 2023، وفقاً إلى قائمة مسبقة من الأسماء التي يتم إعدادها، وتعد العاصفة دانيال هي الأولى في موسم الأعاصير الأطلسي 2023.

تم اختبار اسم دانيال من لجنة الأعاصير التي تتبع لجنة الأعاصير التابعة لوكالة الأرصاد الجوية الأمريكية.

جدير بالذكر أن تسمية الأعاصير بأسماء معينة يكون لعدة أسباب منها:

من أسباب تسمية الأعاصير والعواصف بأسماء مميزة، أن تكون سهلة التذكر ومميزة.

من أسباب تسمية الأعاصير والعواصف بأسماء مميزة، توعية الجمهور، الذي يمكن له أن يفهم الأعاصير وأسبابها وما تسببه عن طريق أسمايها.

من أسباب تسمية الأعاصير والعواصف بأسماء مميزة، إحياء ذكرى أشخاص ماتت بالأعاصير.

كانت تسمى الأعاصير في أوقات سابقة بأسماء أشخاص مكروهين، لكن بداية من عام 1953 استخدمت لجنة الأعاصير التي تتبع وكالة الأرصاد الجوية في أمريكا قائمة معدة من أسماء محتارة ذكور وإناث، حيث لا يتم استخدام نفس الاسم مرتين.

حيث ضربت العاصفة دانيال السواحل الليبية، وتسببت في فيضانات عارمة تسببت في كوارث ويتوقع أن يمتد أثر العاصفة إلى الدول المجاورة.


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