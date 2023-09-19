الرئيس قيس سعيد يستنكر اطلاق تسمية "دانيال" على الاعصار الذي ضرب ليبيا‎

تحدّث ليلة الاثنين 18 سبتمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الاعصار الذي ضرب ليبيا وعبّر عن استنكاره من اطلاق تسمية "دانيال" على الاعصار.

وقال " ألم يتساءلوا او يكلفوا انفسهم عناء التساؤل عن التسمية" فعقّب رئيس الحكومة قائلا " من هو!؟" ليرد رئيس الجمهورية قائلا " هو نبي عبريّ..وتم الاختيار من قبل الجهة التي تختار التسميات معتبرا ان سبب اختيار هذه التسمية هو تغلغل الحركة الصهيونية وتم ضرب العقل والتفكير حسب تعبيره.



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