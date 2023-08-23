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سفيان: الكرموس نتصورو معاه بدينار التصويرة

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 08:50 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قال الإعلامي سفيان بن حميدة في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان قرارات وزارة التجارة بشان تخفيض أسعار الغلال بما فيها سعر التين " الكرموس" غير واقعية.
وأضاف " اين الموز بعد قرار خفض سعره لقد سحب من السوق" متابعا "الكرموس بلغ سعره 25 دينار للكلغ وباش نتصورو معاه بدينار التصويرة".
وتابع " لا يمكن الثقة في وزارة التجارة لانها تتخذ قرارا ثم تتراجع عنه سريعا".

...


يذكر أن وزارة التجارة قررت تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بــــــ 15 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1000 مليم الكلغ في كل الأحوال وذلك بداية من اليوم الأربعاء 23 أوت 2023 .

ودعت الوزارة في بلاغ لها يوم الاثنين ، جميع المتدخلين لاحترام هامش الربح المذكور وتفادي كل مظاهر الترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات القانونية.



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