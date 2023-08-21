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أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي: الترفيع في أسعار السجائر يمسّ من مقدرة التونسي الشرائية

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 12:51 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي أن قرار الترفيع في أسعار السجائر لن يخلق احتقانا اجتماعيا رغم أنه يمس من المقدرة الشرائية للتونسي وفق قوله في تصريح لبرنامج صباح الديوان اليوم الإثنين .
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يذكر أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أعلنا في بلاغ مساء أمس الاحد أنّه طبقا لقرار وزيرة المالية تمّ تحيين قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها بداية من الاثنين 21 أوت 2023 .


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 271849

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 21 Août 2023 à 13h 04m |           
هل يوجد واحد في العالم لا يدرك أن الترفيع في الأسعار يمس بالمقدرة الشرائية
دوح يا رضا دوح
عملت العار


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