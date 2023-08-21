أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي: الترفيع في أسعار السجائر يمسّ من مقدرة التونسي الشرائية

أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي أن قرار الترفيع في أسعار السجائر لن يخلق احتقانا اجتماعيا رغم أنه يمس من المقدرة الشرائية للتونسي وفق قوله في تصريح لبرنامج صباح الديوان اليوم الإثنين .يذكر أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أعلنا في بلاغ مساء أمس الاحد أنّه طبقا لقرار وزيرة المالية تمّ تحيين قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها بداية من الاثنين 21 أوت 2023 .