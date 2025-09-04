Babnet   Latest update 21:26 Tunis

اتحاد تطاوين يتعاقد مع اللاعب عثمان شرف الدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9e6092ae9f4.24462715_hfqignjpeomlk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 20:13 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلن اتحاد تطاوين اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب عثمان شرف الدين لموسم واحد وذلك في نطاق الاعارة من النادي البنزرتي.
ويشغل عثمان شرف الدين صاحب الـ 20 عاما خطة متوسط ميدان هجومي.
يذكر أنّ اتحاد تطاوين سيتستهل موسمه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمواجهة اتحاد بوسالم خارج قواعده لحساب المجموعة الأولى.

وتقام الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026 يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314342


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:56
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
35°-24
34°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    