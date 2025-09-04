اتحاد تطاوين يتعاقد مع اللاعب عثمان شرف الدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9e6092ae9f4.24462715_hfqignjpeomlk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن اتحاد تطاوين اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب عثمان شرف الدين لموسم واحد وذلك في نطاق الاعارة من النادي البنزرتي.

ويشغل عثمان شرف الدين صاحب الـ 20 عاما خطة متوسط ميدان هجومي.

يذكر أنّ اتحاد تطاوين سيتستهل موسمه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمواجهة اتحاد بوسالم خارج قواعده لحساب المجموعة الأولى.





وتقام الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026 يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.