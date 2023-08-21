Babnet

تاياني حول الهجرة غير النظامية: 'في تونس يفعلون ما بوسعهم لكن لديهم مشكلتين كبيرتين

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 11:34 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن "مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأوضح تاياني، في مقابلة مع "كورييري ديلا سيرا"، أن "مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط. ويتعلق الأمر بالأزمات الموجودة مسبقًا لحكومتنا ولكن أيضًا الأزمات الجديدة: لا يزال طريق البلقان مهزومًا ، والدفعة من القارة الأفريقية هائلة أيضًا بسبب أزمة الغذاء ، وهناك أزمات في أفغانستان وباكستان والسودان وساحل العاج وغينيا، وبوركينا فاسو ، واليوم أيضًا في النيجر ، التي كانت بلدًا ملتزمًا باحتواء الهجرة الجماعية ".

...

في تونس يفعلون ما بوسعهم لكن لديهم مشكلتين كبيرتين

وقال تاياني "في تونس ، يفعلون ما بوسعهم ، في هذه الساعات فقط أبلغونا أنهم استولوا على 4 قوارب جاهزة للمغادرة في صفاقس ، أسلحة وأموال. لكن لديهم مشكلتين كبيرتين، إحداها هي قوارب الصيد المزيفة التي تغادر من ليبيا والتي يقودها تجار البشر تصل إلى صفاقس وتحمل المهاجرين ، والأخرى مرتبطة بصعوبة التدخل بسبب نقص الوسائل والرجال عندهم. التخلص: هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة ، لكنها لا تستطيع وقف التدفق".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271844


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 21 أوت 2023 | 4 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:06
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
34°-26
34°-25
34°-26
35°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*