تاياني حول الهجرة غير النظامية: 'في تونس يفعلون ما بوسعهم لكن لديهم مشكلتين كبيرتين

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن "مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وأوضح تاياني، في مقابلة مع "كورييري ديلا سيرا"، أن "مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط. ويتعلق الأمر بالأزمات الموجودة مسبقًا لحكومتنا ولكن أيضًا الأزمات الجديدة: لا يزال طريق البلقان مهزومًا ، والدفعة من القارة الأفريقية هائلة أيضًا بسبب أزمة الغذاء ، وهناك أزمات في أفغانستان وباكستان والسودان وساحل العاج وغينيا، وبوركينا فاسو ، واليوم أيضًا في النيجر ، التي كانت بلدًا ملتزمًا باحتواء الهجرة الجماعية ".





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في تونس يفعلون ما بوسعهم لكن لديهم مشكلتين كبيرتين



وقال تاياني "في تونس ، يفعلون ما بوسعهم ، في هذه الساعات فقط أبلغونا أنهم استولوا على 4 قوارب جاهزة للمغادرة في صفاقس ، أسلحة وأموال. لكن لديهم مشكلتين كبيرتين، إحداها هي قوارب الصيد المزيفة التي تغادر من ليبيا والتي يقودها تجار البشر تصل إلى صفاقس وتحمل المهاجرين ، والأخرى مرتبطة بصعوبة التدخل بسبب نقص الوسائل والرجال عندهم. التخلص: هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة ، لكنها لا تستطيع وقف التدفق".