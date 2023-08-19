الأيام المفتوحة بإقامة بستان : ملاذك الفاخر بين يديك على شاطئ الحمامات

بلاغ صحفي - سواءً كنت تبحث عن إقامة دائمة أوللعطل أو الإستثمار, تقدّم لك إقامة بستان مجموعة متنوعة من الشقق بمساحات مختلفة ومواصفات متميزة و بأسعار مدروسة مع توفر امكانية التملك بالتقسيط وتخفيضات خاصة ضمن بتظاهرة الأيام المفتوحة لإقامة بستان

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يومي السبت 26 أوت والأحد 27 أوت 2023



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