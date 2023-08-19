الأيام المفتوحة بإقامة بستان : ملاذك الفاخر بين يديك على شاطئ الحمامات

بلاغ صحفي - سواءً كنت تبحث عن إقامة دائمة أوللعطل أو الإستثمار, تقدّم لك إقامة بستان مجموعة متنوعة من الشقق بمساحات مختلفة ومواصفات متميزة و بأسعار مدروسة مع توفر امكانية التملك بالتقسيط وتخفيضات خاصة ضمن بتظاهرة الأيام المفتوحة لإقامة بستان
إنضم إلينا لتكون من المميزين
يومي السبت 26 أوت والأحد 27 أوت 2023
إنضم إلينا لتكون من المميزين
يومي السبت 26 أوت والأحد 27 أوت 2023
من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً
بالمنطقة السياحية في الحمامات الجنوبية، أمام فندق ريجنسي
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لا تجعل هذه الفرصة الرائعة تفوتك
تتميز إقامة بستان بأنها على بعدد خطوات من أجمل شواطئ تونس بالحمامات و توفر كل مقومات العيش الفاخر لمتساكنيها من مسابح و نظام المنزل الذكي كل هذا و أكثر في جوٍّ غني بالمساحات الخضراء ومفعمة بالهواء النقي للتمتع بالتميز في بيئة آمنة و مرفهة
فريقنا التجاري في انتظار زيارتكم، لمساعدتكم في اختيار شقة أحلامكم والحجز
هدايا ومفاجآت كثيرة بانتظاركم!
يرجى تأكيد حضوركم من خلال ملء استمارة التسجيل المتاحة عبر الضغط هنا
اتصل بنا للمزيد من التفاصيل
الهاتف :800 258 70 (216)
وتساب: 300 213 93 (216)
البريد الإلكتروني: info@bousten.com
موقع الواب : www.bousten.com
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