وزيرة الدولة الألمانية: التقارير عن مصير اللاجئين والمهاجرين في تونس مروّعة





وقبل رحلتها إلى تونس، ونقلا عن



تؤدي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل زيارة إلى تونس انطلقت منذ أمس الثلاثاء 8 أوت وتتواصل إلى 11 أوت 2023.وقبل رحلتها إلى تونس، ونقلا عن المركز الألماني للإعلام عن وزارة الخارجية الألمانية ، اعتبرت الوزيرة أن تونس هي جارة مباشرة للاتحاد الأوروبي، وأن ألمانيا تقف منذ ثورة 2011 عن كثب إلى جانب التونسيين في سعيهم لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

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وتابعت ''عندما انفجرت أسعار المواد الغذائية في تونس العام الماضي نتيجة حرب روسيا ضد أوكرانيا، ساعدنا بسرعة وبشكل غير بيروقراطي''.



كما عبرت عن قلقها إزاء ''بعض التطورات في تونس''، متحدثة في هذا الإطار عن اعتقال عدد من المعارضين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني''، وفق ما نقله المركز الألماني للإعلام.



واعتبرت أيضا أن ''التقارير الحالية عن مصير اللاجئين والمهاجرين في تونس مروعة''، وفق وصفها.



وتابعت '' بالنسبة للحكومة الألمانية، ليس هناك شك في أن التعاون الثنائي والأوروبي مع تونس في مجال الهجرة مرتبط باحترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين.. من المهم بالنسبة لي الحصول على صورة أفضل لوضعهم في الحوار الشخصي مع اللاجئين والمهاجرين.. وفي جميع الجدالات السياسية، يجب ألا ننسى الأشخاص الذين يتعلق بهم الأمر هنا''.