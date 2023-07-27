Babnet

قيس سعيد:’’ يكفى ما حصل من عبث بالأملاك المصادرة خلال سنوات طويلة ’’

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 19:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ايجاد حل جذري لدار الصباح , مشددا على أن الأمر يتعلق بما تم الاتفاق عليه .
وقال رئيس الجمهورية اما في ما يتعلق بالاملاك المصادرة والعبث الذي حصل فيها لمدة سنوات طويلة فهذا يكفي .
...

واضاف قائلا ’’ ومن يتخفى وراء الستار في العروض فهم معلومين بحسب تعبيره... قبل أن يضيف قائلا ’’ اذاعات تابعة للدولة التونسية ومع ذلك هي منابر لتشويه الدولة ولضرب الوطن في تونس.
واضاف قائلا ’’ ثم يقولون لا توجد حرية التعبير وهم مسلوبي التفكير ’’ .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270595


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 27 جويلية 2023 | 9 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:33
16:14
12:33
05:21
03:37
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet33°
28° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
41°-26
36°-28
36°-28
36°-27
  • Avoirs en devises
    23242,8

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   950,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*