قيس سعيد:’’ يكفى ما حصل من عبث بالأملاك المصادرة خلال سنوات طويلة ’’

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ايجاد حل جذري لدار الصباح , مشددا على أن الأمر يتعلق بما تم الاتفاق عليه .
وقال رئيس الجمهورية اما في ما يتعلق بالاملاك المصادرة والعبث الذي حصل فيها لمدة سنوات طويلة فهذا يكفي .
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ايجاد حل جذري لدار الصباح , مشددا على أن الأمر يتعلق بما تم الاتفاق عليه .
وقال رئيس الجمهورية اما في ما يتعلق بالاملاك المصادرة والعبث الذي حصل فيها لمدة سنوات طويلة فهذا يكفي .
واضاف قائلا ’’ ومن يتخفى وراء الستار في العروض فهم معلومين بحسب تعبيره... قبل أن يضيف قائلا ’’ اذاعات تابعة للدولة التونسية ومع ذلك هي منابر لتشويه الدولة ولضرب الوطن في تونس.
واضاف قائلا ’’ ثم يقولون لا توجد حرية التعبير وهم مسلوبي التفكير ’’ .
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