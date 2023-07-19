جرت اليوم الأربعاء، مكالمتان هاتفيتان بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وكل من عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لتبادل التهاني بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
سعيّد يتبادل التّهاني مع تبون والسيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة
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الأربعاء 19 جويلية 2023 | 1 محرم 1445
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