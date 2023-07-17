وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل نبيل عمّار

التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 17 جويلية 2023، بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تناول اللقاء وفق بلاغ للوزارة بحث مسيرة العلاقات التونسية الإماراتية المتميّزة، وسبل مزيد تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصّة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وأعرب نبيل عمّارعن ارتياحه للزخم الإيجابي والنسق المتميّز للاتصالات والزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، مؤكّدا ضرورة مزيد العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفضل المراتب، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وحسن الاستعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وثمّن في هذا السياق، استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمزيد تعزيز العلاقات مع بلادنا في مختلف مجالات التعاون، استنادا لما يتوفر في البلدين من إمكانيات وفرص شراكة واعدة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.



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من جانبه، أعرب وزير الخارجية الاماراتي، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية العريقة التونسية الإماراتية، مبديا الحرص على مزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين، مؤكّدا وقوف بلاده الى جانب تونس، واستعدادها لمزيد تطوير العلاقات وإعطاء دفع جديد لها في كافّة المجالات.





يشار الى أن وزير الخارجية، شرع بداية من أمس الأحد، في جولة خليجية إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تتواصل الى غاية يوم 20 جويلية الجاري، تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة.