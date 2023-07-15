السجن والمراقبة الإدارية لمواطن حاول الالتحاق بكتيبة عقبة ابن نافع

اصدرت امس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب3سنوات سجنا في حق مواطن التحق بالإرهابيين بجبل سمامة وكلفوه برصد تحركات الوحدات العسكرية والأمنية.

وقد وجهت للمتهم تهم تعلقت بالانضمام لتنظيم ارهابي داخل تراب الجمهورية له علاقة بالجرائم الإرهابية.

هذا وقضت المحكمة بإخضاعه للمراقبة الادارية لمدة عامين اثر انتهاء العقوبة.

