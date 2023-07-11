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محمد العبيدي: 'حجز أجور المعلمين فضحية والوزير يعتمد سياسة المغالطة'

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 09:06 قراءة: 1 د, 50 ث
      
أدان اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي بشدة قرار وزارة التربية إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز راتب شهر لـ17 ألف معلما.

وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس، وصف محمد العبيدي قرار الوزارة بحجب الأجور فضيحة، خاصة وأن هناك عائلات بأكملها أفرادها يشغلون خطة معلم.
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واعتبر العبيدي تصريح وزير التربية الذي قال فيه إن 'ما يحدث في تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي فضيحة في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد كلفنا ما كلفنا ذلك'، تصريحا مؤسفا ويدفع للتشنج.

وشدد على أن 350 مدير مدرسة الذين تم إعفاؤهم لن يتم تعويضهم عن طريق معلمين، متسائلا عن كيفية تأمين العودة المدرسية القادمة.
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وجدد التأكيد أن التفاوض والحوار هو الحل، مشيرا إلى أن البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة التربية أمس بخصوص مسار التفاوض مع الطرف النقابي تضمّن عدة مغالطات.

ولاحظ أن أغلب النقاط التي استعرضها بلاغ أمس تدخل في إطار اتفاقات سابقة على غرار اتفاق 16 نوفمبر.

وتحدث محمد العبيدي عن ضرورة إقرار منحة الجهد البيداغوجي.

محمد العبيدي: 'ما بين 2000 و3000 استقالة جماعية ووزارة التربية أمعنت في التنكيل بالمعلمين'


وكشف محمد العبيدي، أن عدد الاستقالات الجماعية في صفوف مديري المدارس الإبتدائية يتراوح ما بين 2000 و3000 استقالة جماعية كحركة رمزية للتعبير عن رفض قرارات وزارة التربية المتعلقة بالإعفاءات وحجز الأجور.

وأكد أنه في صورة مواصلة وزارة التربية لتعنتها وعدم انفتاحها على التفاوض والحوار سيتم المرور إلى الاستقالات الفعلية.

واعتبر العبيدي أن وزارة التربية أمعنت في التنكيل بالمعلمين والمدرسين، مبينا أن ما أقدم عليه وزير التربية محمد علي البوغديري وهو رجل تعليم بالأساس ونقابي لم يكن متوقعا ولا يليق به كرجل تعليم.

ودعا محمد العبيدي وزير التربية إلى التفاوض باعتباره الحل للأزمة، وطالب رئيس الدولة بالتدخل لتحسين وضعية المعلم خاصة وانه أقر في تصريح سابق أن المعلم في وضعية متدهورة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 269635

Shadow  (Tunisia)  |Mardi 11 Juillet 2023 à 09h 25m |           
و حجز اعداد التلاميذ شنو؟


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