توفيق الشابي: قرارات وزارة التربية في حق المتمسّكين بحجب الأعداد، تعسفية ومن شأنها إرباك العودة المدرسية القادمة"

وصف الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، قرار وزارة التربية القاضي بعزل 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجر شهر ل 17 ألف مدرّس تمسّكوا بحجب الأعداد، بأنه قرار تعسفي ومن شأنه إرباك العودة المدرسية القادمة، حسب تقديره

وقال الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الاثنين، "إن قرار وزير التربية اليوم، تعسفي والهدف منه التنكيل بالمدرسين والمدرسات والمديرين" معتبرا أن "هذه العقوبات تعسفية على اعتبار أنها شملت بداية إعفاء 150 مدير مدرسة، انضاف إليهم اليوم 350 إعفاء جديد، وذلك فقط لممارسة حقهم النقابي والدفاع عن كرامة المدرسين وليس لفساد أو سرقة أو لأمور أخلاقية".

واضاف ان حجز أجر شهر ل17 ألف مدرس "غايته تجويع المدرسين وتخويفهم وترهيبهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة"، خاصة أن هذه القرارات جاءت قبيل انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية وذلك لمحاولة ثنيها عن اتخاذ اجراءات للدفاع عن حقوق منظوريها، وفق رأيه

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وقال الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الاثنين، "إن قرار وزير التربية اليوم، تعسفي والهدف منه التنكيل بالمدرسين والمدرسات والمديرين" معتبرا أن "هذه العقوبات تعسفية على اعتبار أنها شملت بداية إعفاء 150 مدير مدرسة، انضاف إليهم اليوم 350 إعفاء جديد، وذلك فقط لممارسة حقهم النقابي والدفاع عن كرامة المدرسين وليس لفساد أو سرقة أو لأمور أخلاقية".واضاف ان حجز أجر شهر ل17 ألف مدرس "غايته تجويع المدرسين وتخويفهم وترهيبهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة"، خاصة أن هذه القرارات جاءت قبيل انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية وذلك لمحاولة ثنيها عن اتخاذ اجراءات للدفاع عن حقوق منظوريها، وفق رأيه

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وقدّر الشابي أن هذه القرارات سينجر عنها مزيد تأزيم الواقع وإرباك العودة المدرسية على اعتبار أن الأزمة قد رحّلت إلى السنة الدراسية القادمة بعزل 500 مدير مدرسة إضافة إلى حملة استقالات قام بها عديد المديرين تضامنا مع زملائهم، لافتا الى انه لن تكون هناك ترشحات لسد تلك الشغورات بما سينعكس على تأمين العودة الدراسية القادمة، حسب قوله.

وأكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الهيئة الإدارية القطاعية المزمع انعقادها الأربعاء القادم، ستتخذ الاجراءات المناسبة، داعيا وزارة التربية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات عوضا عن "سياسة الهروب إلى الأمام والتخويف والترهيب"، حسب تعبيره.

وكانت وزارة التربية اعلنت في بيان أصدرته اليوم، عن إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز راتب 17 ألف مدرس وذلك على خلفية تمسكهم بحجب الأعداد.

