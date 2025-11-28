مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يشرعان في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026

شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، في جلسة عامة مشتركة خُصّصت لـ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.



عرض تقرير لجنتي المالية والميزانية



الروزنامة: مرحلتان للتصويت



المرحلة الأولى: تصويت مجلس نواب الشعب



المرحلة الثانية: تصويت المجلس الوطني للجهات والأقاليم



يتضمّن جدول الأعمال:* عرضبمجلس نواب الشعب* عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم* النقاش العام لأعضاء الغرفتين* بياناتوالأجوبة عن تساؤلات النوابوانطلقت الجلسة العامة برئاسة، رئيس مجلس نواب الشعب، و، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور وزيرة الماليةوالوفد المرافق لها.وتمّ إثر ذلك تقديم تقرير اللجنتين حول مشروع قانون المالية، إضافة إلى استعراض حصيلة أعمالهما المتعلقة بدراسة فصول المشروع، التي تمّت بحضور إطارات وزارة المالية، مع الاستئناس بآراء ممثلين عن الوزارات والمنظمات الوطنية.وفق برنامج الجلسة العامة المشتركة، سيتم المرور إلى التصويت على أحكام مشروع القانون في مرحلتين:* يصوّت النواب على* يشمل التصويت:* يتم ذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون الأساسي عددالمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عددالمنظم للعلاقات بين الغرفتينبعد ذلك، يصوّت مجلس النواب على مشروع القانون* تُستأنف الجلسة ليصوّت أعضاء المجلس الوطني على مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس نواب الشعب* يشمل التصويت: المهمات، المهمات الخاصة، والفصول تباعًا* يتم ذلك وفق أحكام الدستور والقوانين المنظمة لعمل المجلس الوطنيوفي الختام، يصوّت المجلس الوطني للجهات والأقاليم على