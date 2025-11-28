وزارة الاسرة تنظّم وسط العاصمة خيمة توعوية تثقيفية تحت شعار "في الوقاية حماية لتعزيز ثقافة الحقوق والمساواة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929c6fa554720.46452504_nigmpekjfoqhl.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، خيمة توعويّة وتثقيفيّة تشاركيّة تحت شعار "في الوقاية حماية لتعزيز ثقافة الحقوق والمساواة" وذلك تزامنا مع حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة.



وبيّنت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الخيمة التوعوية المندرجة في إطار برنامج "صلة"، شهدت مشاركة ممثلين عن عديد الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية ذات العلاقة بخدمات الإرشاد والتوجيه والوقاية والتوعية والتعهّد الصحّي والنفسي والأمني والإرشاد القانوني والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، إلى جانب الإرشاد والتوجيه والوقاية والحماية في الفضاء السيبرني.









وتمّ بالمناسبة التعريف بالخطوط الخضراء 1899 و1809 و1833 التي تضعها وزارة الأسرة على ذمّة المواطنين للإشعار والتبليغ وتشمل مختلف أفراد الأسرة.



كما خٌصّص حائط تفاعلي لكتابة رسائل توعويّة من قبل زائري الخيمة من مختلف الفئات العمريّة حول القيم الداعمة للحقوق والمساواة للاستئناس بها في مختلف البرامج التوعويّة والتحسيسيّة التي تنجزها الوزارة في إطار المقاربة الوطنيّة التشاركيّة للوقاية من الظواهر والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر.



وقد تميّزت هذه التظاهرة التوعويّة، التي تندرج أيضا في إطار تنفيذ البرنامج الوطني "في الوقاية حماية" بعرض باقة من المحامل التوعويّة وتأمين فقرات تنشيطيّة للأطفال بمساهمة من نادي الأطفال المتنقل بمنوبة. وتمّ بالمناسبة التعريف بالخطوط الخضراء 1899 و1809 و1833 التي تضعها وزارة الأسرة على ذمّة المواطنين للإشعار والتبليغ وتشمل مختلف أفراد الأسرة.كما خٌصّص حائط تفاعلي لكتابة رسائل توعويّة من قبل زائري الخيمة من مختلف الفئات العمريّة حول القيم الداعمة للحقوق والمساواة للاستئناس بها في مختلف البرامج التوعويّة والتحسيسيّة التي تنجزها الوزارة في إطار المقاربة الوطنيّة التشاركيّة للوقاية من الظواهر والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر.وقد تميّزت هذه التظاهرة التوعويّة، التي تندرج أيضا في إطار تنفيذ البرنامج الوطني "في الوقاية حماية" بعرض باقة من المحامل التوعويّة وتأمين فقرات تنشيطيّة للأطفال بمساهمة من نادي الأطفال المتنقل بمنوبة.