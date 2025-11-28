أيام قرطاج المسرحية 2025 : اختتام عروض مسرح الحرية

اختتمت اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس فعاليات قسم "مسرح الحرية" الذي ينتظم سنويا ضمن برمجة أيام قرطاج المسرحية في دورتها السادسة والعشرين.

وتم خلال الاختتام عرض مسرحيتين، الأولى بعنوان "راجعين راجعين" إخراج النقيب عبد الغني بن عمارة وإنتاج السجن المدني بقبلي، عن نص تمت كتابته خلال ورشة الكتابة المسرحية بنادي المسرح بسجن قبلي.

هذا العمل الذي شارك فيه خمسة مودعين بهذه الوحدة السجنية يطرح عديد القضايا الاجتماعية من خلال معيش أسرة تتكون من أب وأم وثلاثة أبناء، حيث تناول العمل سعي بعض الشباب للهجرة غير النظامية وحلم الشهرة من خلال صناعة المحتوى، وأزمة البطالة ورفض العمل الفلاحي لدى البعض الآخر.



وأهم قضية طرحها العمل هي الإدمان على المُخدرات وتأثيره على حياة الشباب وأُسرهم حتى أن عنوان المسرحية تم اختياره لبث رسالة مفادها أن "هناك إمكانية للرجوع عن استعمال المخدرات إذا عدنا إلى الأصل والمبادئ" وذلك حسب ما صرح به النقيب عبد الغني بن عمارة الذي أشرف على إنجاز العمل. ويتنزل موضوع القصة، ضمن المبادرة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.وتلا هذا العرض، مسرحية للمودعين بسجن برج الرومي بعنوان "سد عقل"، وتتناول محاكمة غاليلي وهي محاكمة رمزية للعقل والحس السليم للأشياء وقد تم تقديمها من خلال 4 شخصيات تلتقي في مكان ما وتعلن عن رغبتها في إيجاد حل يؤرّق البشرية ويتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشارت والدة أحد المودعين بسجن برج الرومي المُشاركين في هذا العمل، إلى أهمية هذا النشاط الثقافي في السجن ومدى تأثيره على سلوك وحياة ابنها الذي يُشارك للدورة الثانية على التوالي في عروض مسرح الحرية، مؤكدة أنه وجد في هذا النشاط مصدر شغف حتى أنه ينوي احتراف المسرح بعد مغادرة الوحدة السجنية في بداية شهر ديسمبر القادم.وشهدت هذه الدورة التاسعة من عروض قسم "مسرح الحرية" التي انطلقت يوم 23 نوفمبر، مشاركة 16 عملا مسرحيا من وحدات سجنية ومراكز إصلاح للجانحين، واختتمت اليوم ليتم الإعلان عن جوائزها غدا خلال الاختتام الرسمي للدورة السادسة والعشرين من المهرجان التي تنتظم من 22 إلى 29 نوفمبر 2025. علما أن دورة العام الحالي تسجل إضافة جائزة خاصة بالأطفال المودعين في مراكز الإصلاح.