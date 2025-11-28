وزير الإقتصاد يشارك في الإجتماع الخامس لمجلس محافظي برنامج " جسور التجارة العربية الإفريقية " بأبوجا.

شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الإجتماع الخامس لمجلس محافظي برنامج " جسور التجارة العربية الإفريقية " التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC ) عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بالعاصمة النيجيرية ابوجا يومى 27 و28 نوفمبر 2025.



وفي كلمته بالمناسبة ، نوه سمير عبد الحفيظ بالجهود المبذولة لإعطاء برنامج " جسور التجارة العربية الأفريقية " مزيد الدعم حتى يكون آلية نشطة في تعزيز التعاون والتبادل و ارساء شراكات مثمرة بين الدول الأعضاء خدمة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية.



وأكد الوزير في هذا السياق على الأهمية التي توليها تونس لهذا البرنامج وحرصها على مزيد اشعاعه و تعزيز دوره في تحقيق الإندماج والتكامل الإقتصادي بين الدول العربية والافريقية ، مشيرا الى ما قدمته تونس من أعمال خلال فترة ترأسها مجلس محافظي البرنامج هذه السنة خاصة على مستوى الترويج له.هذا وقام سمير عبد الحفيظ بتسليم رئاسة المجلس الى جمهورية نيجيريا الإتحادية، معربا عن تطلعه لأن يشهد عمل البرنامج خلال السنة القادمة مزيدا من التطور والتنوع.كما شاركت تونس ممثّلةبسفير تونس بابوجا محسن عنتيت في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها حول موضوع " من تحديات التعريفات الى الفرص التجارية : الإستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتحقيق التكامل الإقتصادي ".وعلى هامش الاجتماع الخامس لمجلس محافظي برنامج "جسورالتجارة العربية الإفريقية" ، التقى سمير عبد الحفيظ بالمهندس اديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و الأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان برنامج التعاون بين تونس والمؤسسة المالية، حيث أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن إستعداد المؤسسة لتطوير عملياتها مع تونس بما يستجيب لحاجياتها في تمويل التجارة الخارجية ، مثمنا في هذا السياق الدور الكبير والنشيط الذي لعبته تونس في دعم برنامج جسور خلال فترة رئاستها له .كما كان للسيد سمير عبد الحفيظ لقاءات ثنائية جمعته على التوالي بكل من وزير المالية و التنسيق الإقتصادي Wale Edun ووزير التخطيط الإقتصادي والميزانية Aboubacar Aticu Bagudu النيجيريين ، و قد كانت اللقاءات مناسبة تم خلالها التطرق بالخصوص الى الفرص والإمكانيات المتاحة لدى البلدين لتعزيز علاقات التعاون الإقتصادي وتنويع مجالاته سواء على المستوى الثنائي او في إطار ما يتوفر من آليات ضمن التجمعات الإقتصادية الإفريقية على غرار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ( ZLECAF) خدمة للمصلحة المشتركة.هذا و زار الوزير جناح تونس الذي يؤثثه عدد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات متنوعة لاسيما قطاع الصناعات الغذائية، وهي مشاركة تم تنظيمها على هامش الإجتماع بدعم من برنامج جسور وبتنسيق من مركز النهوض بالصادرات.و يأتي تنظيم هذه المشاركة في إطار عمل البرنامج الرامي الى ربط الصلة واقامة جسور تعاون مثمرة بين الفاعلين الإقتصاديين من الدول الأعضاء، وهو ما يتيح الفرصة لتوطيد علاقات الشراكة و التعاون بين البلدين واستكشاف واستغلال الفرص المتوفرة وذلك من خلال تنظيم لقاءات ثنائية B2B بين المؤسسات التونسية ونظيراتها النيجيرية.