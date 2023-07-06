الزكراوي: ''لا يجب اللعب بالبلاد لأن تقسيم التراب إلى أقاليم يستوجب سنوات من العمل''

تركيبة هيئة الإنتخابات الجديدة كانت محل نقد وليست محل ثقة من التونسيين

هذا وأكد الزكراوي ان" البناء القاعدي مجرد أوهام موجود في التوجه الماركسي ولم ينجح في ليبيا ولا في دول امريكا اللاتينية".وشدد الأستاذ في القانون الدستوري على ضرورة اهتمام مكونات المجتمع المدني بإنتخابات مجالس الأقاليم والجهات، معتبرا ذلك من أهم المواضيع.و قال الزكراوي، ان "تركيبة هيئة الانتخابات الجديدة كانت محل نقد وليست محل ثقة من كل التونسيين".و أقر الزكراوي ان "هيئة الإنتخابات لم تكن محل إجماع كافة التونسيين".وأضاف أن "هيئة الإنتخابات ليست مستقلة لان اعضائها معينين وليسوا منتخبين".وبخصوص الخلافات صلب الهيئة، أفاد أنه شأن داخلي بين أعضائها لا يهم التونسيين، لافتا إلى ان الخلافات شخصية بين الأعضاء كل طرف منهم يريد الظهور وابراز الولاء لضمان بقائه واستمراره.هذا وانتقد الزكراوي تصريح رئيس هيئة الإنتخابات فاروق بوعسكر حول مساهمة تقسيم البلاد الى أقاليم في التنمية، مبينا أن الهيئة عملها تقني لا دخل له في الشأن السياسي.وعلى ذلك، أكد الزكراوي أن بوعسكر لا حق له في الحديث عن التنمية لانه موقف سياسي، وفق تعبيره.