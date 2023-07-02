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أحمد سعد يُقاضي مديرة مهرجان الرمال للتخييم والفن والرياضة

Publié le Dimanche 02 Juillet 2023 - 16:29 قراءة: 0 د, 35 ث
      
توجّه الفنان المصري أحمد سعد في ساعة متأخّرة من ليلة أمس السبت، إلى مركز الاستمرار للأمن ببنزرت، حيث تقدّم بشاكية ضدّ مديرة مهرجان الرمال للتخييم والفن والرياضة نادية القروي متّهما إياها بـ''التهجّم عليه''، وفق مصدر أمني.

ووفق اذاعة موزاييك شهدت نهاية حفلة أمس التي احتضنها مسرح بنزرت، مشادة كلامية بين الفنان أحمد سعد ومديرة المهرجان بسبب رفض أحمد سعد عقد ندوة صحفية إثر السهرة، حيث طلبت مديرة المهرجان من أحمد سعد احترام الاتّفاق مع إدارة المهرجان وعقد الندوة، فتوجّه لها بالقول: ''اسكتي.. انت تسكتي، أنت لا تعرفين تنظيم الحفلات''.

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