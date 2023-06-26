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الدائرة الجنائية تنظر في ملف فساد مالي لرجل الاعمال عبد الحكيم هميلة

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 13:06 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نظرت صباح اليوم الإثنين 26 جوان 2023هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي وعقاري شملت الأبحاث فه رجل الاعمال عبد الحكيم هميلة.


وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة، وتبين لهيئة الدائرة انه لم يبلغه الاستدعاء، وبين محاميه ان قرار دائرة الاتهام محل تعقيب ، مطالبا بالتأخير لانتظار قرار محكمة التعقيب فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 19 أكتوبر لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوص القضية.
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