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مهرجان بنزرت الدولي.. سامي الحنيني مديرا جديدا

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 9 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة لمهرجان بنزرت الدولي انه تم بتاريخ 17 جوان انعقاد جلسة استثنائية افضت باسناد خطة رئاسة الجمعية الى سامي حنيني عوضا عن أحمد الطريفي وذلك استنادا الى القانون الاساسي للجمعية...


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