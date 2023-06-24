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باجة: حادث مرور أليم يتسبب في وفاة معلّمة وإبنها وإصابة 8 آخرين

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 17:12 قراءة: 0 د, 27 ث
      
جد في حدود منتصف نهار اليوم السبت 24 جوان 2023، حادث مرور أليم على الطريق الوطنية عدد 6 في الجزء الرابط بين مدينة باجة ومعتمدية بوسالم بالقرب من منطقة حمام سيالة، بما تسبب في وفاة شخصين هما إمرأة ثلاثينية معلمة باحدى مدارس مدينة باجة وإبنها البالغ من العمر 11 سنة، وذلك بعد وقت قليل من نقلهما للمستشفى.

هذا واصيب 8 آخرين باصابات مختلفة تم نقلهم جميعا الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بباجة.

...

وتمثل الحادث في تصادم بين سيارة أجرة "لواج" وسيارة "تاكسي"، حسب ما أكده مصدر طبي لاذاعة شمس اف ام .


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