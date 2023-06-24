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العميد معز تريعة: انقاذ شيخ حاول الانتحار ونقله الى مستشفى بن عروس

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 12:37 قراءة: 0 د, 26 ث
      
افاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح لباب نات أن أعوان فرق النجدة والإنقاذ التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس قاموا بالتدخل على إثر محاولة شيخ في حالة هستيرية يبلغ من العمر 74 سنة الإنتحار بتسلق عمودا كهربائيا يبلغ علوه 10 أمتار بشارع غرة ماي مهددا بلمس الخيوط الكهربائية عالية الضغط أو بإلقاء نفسه من أعلى العمود المذكور.
حيث قامت الفرق المذكورة بتهدئته وإقناعه بالنزول والعدول عن فكرة الإنتحار ثم قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة وقامت بنقله إلى المستشفى الجهوي ببن عروس.


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