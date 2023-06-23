وزيرة العدل تُدشِّن المقر الجديد لقاعة العمليات المركزية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح





كما عاينت الوزيرة، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، قاعة خلية الأزمة المحدثة بمقر الهيئة العامة للسجون والإصلاح، التي تهدف الى تعزيز القدرات في مجال الرصد والتنسيق ومزيد اليقظة، بغاية ضمان التفاعل الناجع والسريع وحماية أمن الوحدات وتأمين سلامتها.



دشنت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الجمعة، المقر الجديد لقاعة العمليات المركزية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح، التي تمّت تهيئتها في فترة قياسية باعتماد معايير ومواصفات أمنية دولية، من شأنها تطوير وتحسين ظروف العمل، عبر تركيز أحدث المعدات وآليات المراقبة عن بعد، واعتماد منصات ذكية ومتطورة لتسهيل عملية التواصل عن بعد مع مختلف الوحدات السجينة والإصلاحية بصفة مستمرة.كما عاينت الوزيرة، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، قاعة خلية الأزمة المحدثة بمقر الهيئة العامة للسجون والإصلاح، التي تهدف الى تعزيز القدرات في مجال الرصد والتنسيق ومزيد اليقظة، بغاية ضمان التفاعل الناجع والسريع وحماية أمن الوحدات وتأمين سلامتها.

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وسيم في كافة عمليات الإحداثات الجديدة اعتماد الرقمنة اختصارا للوقت في مختلف أعمال المتابعة اليومية والأرشفة، من خلال تفادي استعمال كميات هامة من الورق، إلى جانب حسن استغلال المنظومة البيومترية في الكشف والحد من استعمالات الهويات المزيفة من قبل بعض مرتكبي الجرائم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ومُحيّنة خاصة بجميع المودعين ووضعياتهم الجزائية في كافة الوحدات السجنية والإصلاحية.



وأكدت الوزيرة خلال تواصلها مباشرة عن بعد مع عدد من مديري الوحدات السجنية ومع الإطارات والأعوان العاملين بالقاعتين المذكورتين، ضرورة المحافظة على التجهيزات والمعدات الجديدة باعتبارها تمثل مكسبا هاما لمنظومة المتابعة الأمنية واللوجيستية للهيئة العامة للسجون والإصلاح، مُثنية على المجهودات التي يبذلها منتسبو السلك في أداء واجبهم الوطني بكل أمانة ومسؤولية.



ودعت في ذات السياق، إلى ضرورة المضي في تعزيز التكوين المستمر والتدريب لدعم مهارات أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ومزيد التمكّن من استعمالات التكنولوجيات الحديثة وحسن استغلالها والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها لحفظ أمن الوحدات السجنية وسلامة المودعين، في إطار الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية للأفراد.



ويندرج إحداث قاعة العمليات وقاعة خلية الأزمة، في إطار تجديد البنية التحتية لمختلف الهياكل والمرافق التابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح، وسعيا إلى مزيد تحسين وتطوير آليات العمل ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية المعتمدة بالمجالات الأمنية.