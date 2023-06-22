المحرس: حقيقة ظهور أسماك القرش على شاطئ الشفار..مصدر أمني ينفي

على اثر تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" صورًا وتعليقات حول وجود أسماك القرش على سواحل شاطئ الشفار بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، نفى، اليوم الخميس، مصدر أمني من الحرس البحري بالمحرس لـ"الشروق أون لاين"، تسجيل وجود أسماك قرش على شاطئ المنطقة السياحية الشفار بمعتمدية المحرس.وناشد ذات المصدر، بالحصول على المعلومات من مصادر رسمية لتجنب تداول المعلومات غير الصحيحة، حيث يمكن أن تسبب هذه المعلومات الزائفة إثارة غير مبررة وخوف غير مبرر في قطاع السياحة...*وائل الرميلي