تقدم انجاز مشروعي مستشفى تالة والدهماني محور لقاء وزيرة التجهيز بوفد عن البنك الإسلامي للتنمية

استقبلت يوم الاثنين 19 جوان 2023، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، وفدا عن البنك الإسلامي للتنمية يترأسه مراد المطيبع، مدير العمليات القطرية في المركز الإقليمي للبنك في الرباط بالمغرب، وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.



وتناول اللقاء النظر في مدى تقدم انجاز مشروعي مستشفى تالة بولاية القصرين ومستشفى الدهماني بولاية الكاف الذي يساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل أشغالهما. وأكدت الوزيرة على أن مصالح الوزارة حاليا بصدد المتابعة اليومية لتقدّم تنفيذ هذين المشروعين الهامين الذين كانا معطلين لأسباب خارجة عن نطاق مصالح الوزارة والعمل على حلحلة كل الإشكاليات لتلافي التأخير في إنجاز مستشفى تالة وإعادة نشر طلب العروض الخاص بمستشفى الدهماني حال التوصل بمصادقة البنك على كراس الشروط المحيّن.





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كما تم خلال هذا اللقاء التباحث حول مزيد دعم تدخلات البنك الإسلامي للتنمية في عديد مجالات اختصاص وزارة التجهيز والإسكان على غرار مشاريع الطرقات السيارة والجسور والطرقات المعروضة على التمويل وفي المساندة الفنية لوزارة التجهيز والإسكان لانجاز المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



