هيئة الدفاع عن الموقوفين تطعن في قرار منع التداول الإعلامي في 'قضية التآمر'

أعلنت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين، أنها قرّرت الطّعن في قرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بمنع التّداول الإعلامي في ما يسمّى بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة.





واعتبرت هيئة الدفاع، في بيانها الصدار امس الاحد، ان هذا القرار "يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام و يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور و بقيّة القوانين النّافذة في البلاد و خاصّة أحكام المرسوم 116، وهو يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم".



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