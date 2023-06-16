رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 16 جوان 2023 بقصر قرطاج، بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة.ومثّل هذا اللقاء مناسبة للتطرق لدور المنظمة وعملها في تطوير قطاع السياحة في تونس وفي سائر الدول العربية.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن السياحة وإن وردت في المفرد فهي في الواقع تفيد الجمع لأن الأمر لا يتعلق بالسياحة التقليدية بل أيضا بأصناف عديدة أخرى من السياحة.

وعبّر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يقام بجزيرة جربة مركز عالمي لعقد المؤتمرات كما حصل ذلك بمناسبة تنظيم قمة الفرنكوفونية بالنظر إلى وجود جميع المرافق الضرورية وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على تونس عموما وعلى الجنوب على وجه الخصوص.وأشار رئيس الجمهورية إلى ما تتوفر عليه بلادنا من إمكانيات كبيرة في قطاع السياحة وفي عديد القطاعات الأخرى، وشدّد على أن الإرادة ثابتة والعزيمة قوية حتى تكون تونس تؤنس كل من يفد إليها من السياح من الوطن العربي ومن كل أنحاء العالم.