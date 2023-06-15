قال الناشط السياسي، حاتم المليكي، اليوم الخميس 15 جوان 2023، إن "السياسة التونسية لرئاسة الجمهورية تملكها شركة خاصة في أمريكا".
وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، اعتبر، حاتم المليكي، اكتفاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتصريحات عبر موضع فايسبوك "عيب".
وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، اعتبر، حاتم المليكي، اكتفاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتصريحات عبر موضع فايسبوك "عيب".
الفيديو: الدقيقة17
وصرح المليكي "من يتحدّث عن السيادة الوطنية عليه إغلاق صفحة رئاسة الجمهورية في فايسبوك وبعث موقع مُؤمّن".
وتابع المليكي: "فايسبوك موش متاعك وأي عون بسيط في الشركة ينجم يعرف شكون مع سياستك وشكون ضدّها".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 268353