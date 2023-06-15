المليكي: 'من يتحدّث عن السيادة الوطنية عليه إغلاق صفحة رئاسة الجمهورية في فايسبوك وبعث موقع مُؤمّن'

قال الناشط السياسي، حاتم المليكي، اليوم الخميس 15 جوان 2023، إن "السياسة التونسية لرئاسة الجمهورية تملكها شركة خاصة في أمريكا".



وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، اعتبر، حاتم المليكي، اكتفاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتصريحات عبر موضع فايسبوك "عيب".





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