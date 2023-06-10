حاتم المليكي: تونس تغامر بالدخول في مفاوضات مع أوروبا قد تكلفنا غاليا في المستقبل

قال النائب حاتم المليكي في مداخلة عبر قناة " قرطاج+" ان تونس تقوم بمخاطرة فيما يتعلق بمقايضة بين ملف الهجرة والدعم الاقتصادي والمالي.

واضاف " تونس تغامر بالدخول في مفاوضات مع أوروبا قد تكلفنا غاليا في المستقبل" متابعا " التوافق يجب ان يكون بعيدا عن التفريط في مصالح تونس".

وتابع المليكي " هنالك اختلاف بين الوضعية الحالية التي تمر بها تونس وبين الاتفاق بين المانيا وتركيا لمنع تدفق اللاجئين".





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وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قالت يوم الجمعة 09 جوان 2023، إن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي عند زيارتهم تونس يوم الأحد.



وتأتي هذه الزيارة في وقت تضغط فيه دول مانحة على الرئيس قيس سعيد للموافقة على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل وضع اللمسات النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضخ أموالا إضافية في شكل مساعدات ثنائية.



وكانت ميلوني قد التقت سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع.







