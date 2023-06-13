مطالبين بفرع محلي بالجهة... المحرس..مواطنون يتذمرون من تعطل الحصول على خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

في ظل غياب مكتب محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمحرس، تذمر منخرطو هذا الصندون من الوضعية الصعبة والاكتضاض الكبير الذي يشهده مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالمحرس أين يؤمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعض الخدمات عن طريق عون إتصال لمدة يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.





وأكّد عدد من منخرطي هذا الصندوق في تصريحات متطابقة، أن تواصل غياب تدخل الأطراف المعنية لايجاد الحلول الكفيلة من أجل الحدّ من عذاب الانتظار الطويل والتيه بين الطوابير لساعات يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع دون ضمانات لبلوغ الهدف والمتمثل في الحصول على خدمة أو وثيقة، قد أثرت بشكل واضح على نوعية الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمنخرطيه بمعتمدية المحرس والمعتمديات المجاورة بكل من الغريبة والصخيرة والتي لا تفي بالحاجة للسداد الخدمات المطلوبة، مطالبين وزارة الشؤون الإجتماعية والسلط المعنية بالتدخل قصد إحداث مكتب محلي أو تأمين العمل بكامل الأسبوع.



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يذكر أن عدد من مواطني معتمدية المحرس قد طالبوا في عدة مناسبات، السلط المحلية والجهوية ووزارة الشّؤون الاجتماعية، بضروررة تركيز فرع محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بداعي ارتفاع عدد المضمونين الاجتماعيين بالجهة ولوجود عدد هام من المؤسسات. ويأتي هذا المطلب كذلك، نظرا لما تشهده معتمدية المحرس من توسع عمراني وتنوع على مستوى مجالات النشاط الاقتصادي. فضلا لما يتكبده الأهالي من مشاق السفر الى مركز الولاية للحصول على الخدمات المطلوبة والذي يشهد بطبعه اكتظاظا كبيرا يوميا بسبب كثرة المنخرطين.





* وائل الرميلي