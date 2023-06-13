أحمد ونيّس: أستغرب غياب أمريكا والصين عن دعم مبادرة أوروبا تجاه تونس

اعتبر وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيّس في تصريح لاذاعة موزاييك الثلاثاء 13 جوان 2023 انه بعد قيام الاتحاد الأوروبي بواجبه تجاه تونس فان المطلوب من الأقطاب الاقتصادية العالمية وبقية الشركاء مساعدة تونس وإضافة إمكانيات تكميلية على المجهود الأوروبي.



وعبر أحمد ونيّس عن استغرابه من عدم مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية والصين بإبراز دعمهم بصفة جدية وعملية للمجهود الأوروبي لإخراج تونس من الوضع الاقتصادي الصعب في اقرب الآجال، معتبرا أن ذلك من واجب جميع شركاء تونس.





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