سيف مخلوف: اتحدى عماد الحمامي يقول شكون النائب اللي تم إخفاء ملف حصانته

تدخّل سيف الدّين مخلوف منسّق ائتلاف الكرامة اليوم الخميس 08 جوان على راديو إي أف أم، للرد على القيادي السابق في حركة النهضة عماد الحمامي الذي أكد أمس خلال استضافته في البرنامج أن راشد الغنوشي كون سنة 2019 مافيا سياسية مع ائتلاف الكرامة وقلب تونس.
وقال مخلوف إن الحمامي استهدف ذممهم ولو كان ما قاله حقيقة لفتحت ملفات في هذا الخصوص، مطالبا إياه بتقديم الأدلة، مشددا على أن هناك 3 فرضيات تجعل من الحمامي يدلي بهذا التصريح وهي إما رغبته في العودة إلى المنصب الوزاري أو التحضير لملف جديد أو أن هناك من بعثه لتشويهه.
وقال مخلوف إن الحمامي استهدف ذممهم ولو كان ما قاله حقيقة لفتحت ملفات في هذا الخصوص، مطالبا إياه بتقديم الأدلة، مشددا على أن هناك 3 فرضيات تجعل من الحمامي يدلي بهذا التصريح وهي إما رغبته في العودة إلى المنصب الوزاري أو التحضير لملف جديد أو أن هناك من بعثه لتشويهه.
وكان عماد الحمامي جدد الاربعاء 7 جوان انتقاداته ولزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي معتبرا أن السجن هو المكان الطبيعي للغنوشي.
وقال الحمامي "اذا كان نحبو نصلحو البلاد واذا نحبو مسار 25 جويلية ينجح واذا نحبو قيس سعيد يمشي الي الامام في تجاه مصلحة البلاد فمكان راشد الغنوشي هو السجن ما دام رفض اعتزال الحياة السياسية.
وتابع "راشد الغنوشي قاد تحالفا مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف لتشكيل عصابة في تونس أضرت بمصالح البلاد وبالديمقراطية".
وقال " لا يمكن ان البلاد تتقدم ويحدث الاصلاح مادام راشد الغنوشي خارج السجن".
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