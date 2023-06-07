عماد الحمامي: مكان راشد الغنوشي هو السجن مادام رفض اعتزال الحياة السياسية

جدد الاربعاء 7 جوان، القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي انتقاداته ولزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي معتبرا أن السجن هو المكان الطبيعي للغنوشي.
وقال الحمامي "اذا كان نحبو نصلحو البلاد واذا نحبو مسار 25 جويلية ينجح واذا نحبو قيس سعيد يمشي الي الامام في تجاه مصلحة البلاد فمكان راشد الغنوشي هو السجن ما دام رفض اعتزال الحياة السياسية.
وقال الحمامي "اذا كان نحبو نصلحو البلاد واذا نحبو مسار 25 جويلية ينجح واذا نحبو قيس سعيد يمشي الي الامام في تجاه مصلحة البلاد فمكان راشد الغنوشي هو السجن ما دام رفض اعتزال الحياة السياسية.
وتابع "راشد الغنوشي قاد تحالفا مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف لتشكيل عصابة في تونس أضرت بمصالح البلاد وبالديمقراطية".
وقال " لا يمكن ان البلاد تتقدم ويحدث الاصلاح مادام راشد الغنوشي خارج السجن".
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