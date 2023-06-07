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عماد الحمامي: مكان راشد الغنوشي هو السجن مادام رفض اعتزال الحياة السياسية

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 14:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
جدد الاربعاء 7 جوان، القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي انتقاداته ولزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي معتبرا أن السجن هو المكان الطبيعي للغنوشي.

وقال الحمامي "اذا كان نحبو نصلحو البلاد واذا نحبو مسار 25 جويلية ينجح واذا نحبو قيس سعيد يمشي الي الامام في تجاه مصلحة البلاد فمكان راشد الغنوشي هو السجن ما دام رفض اعتزال الحياة السياسية.

...

وتابع "راشد الغنوشي قاد تحالفا مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف لتشكيل عصابة في تونس أضرت بمصالح البلاد وبالديمقراطية".
وقال " لا يمكن ان البلاد تتقدم ويحدث الاصلاح مادام راشد الغنوشي خارج السجن".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 267937

Tuttifrutti  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juin 2023 à 15h 32m |           
ملا مسطك ...


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