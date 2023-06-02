الصحفية باذاعة المنستير أسماء البكوش: أتعرض للهرسلة من المكلف بتسيير الاذاعة الذي أكد أنه "باش يربّيني ويشويني على ولدي وينقّلني تونس

نشرت الجمعة 2 جوان، الصحفية باذاعة المنستير أسماء البكوش تدوينة توجهت من خلالها بنداء لوزيرو المرأة والمنظمات والجمعيات الحقوقية أمام ما تتعرّض له من "هرسلة من طرف المكلف بتسيير مؤسسة الاذاعة التونسية سفيان بن عيسي.



وقالت في تدوينتها "أنا أسماء البكوش صحفية بإذاعة المنستير أعلمكم اني أتعرض للهرسلة من قبل المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية سفيان بن عيسى الذي طالب باستجوابي وأكد على انه باش اربيني و " باش يشويني على ولدي " وسيقوم بنقلتي للعمل في تونس العاصمة وترك ابني وزوجي في المنستير".





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واوضحت البكوش أن تعامل المكلف بتسيير الاذاعة بهذا الشكل يأتي على خلفية " التدوينة التي كتبتها على صفحتها الخاصة على الفيسبوك بتاريخ الجمعة 26ماي 2023 والتي دافعت فيها عن استقلالية المرفق العمومي وكشفت تجاوزات والي المنستير وتمسكت بأخلاقيات المهنة الصحفية وميثاق الشرف الصحفي ".

ودعت اسماء البكوش وزيرة المرأة والمنظمات الحقوقية النسوية الي التدخل " لكشف حقيقة ما يحدث معها من ممارسات تضرب عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات والقيم الإنسانية وتعمل على حرمانها كصحفية وكامراة تونسية من التعبير عن مواقفها واستغلال طفلها وامومتي للثار منها بحسب التدوينة داعية الي انصافها وحمايتها...



