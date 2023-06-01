خلال وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتداىية بتونس ...القضاة : "لا عدالة لا حرية بقضاء التبعية "

بعد أن تم منع الصحفيين من الدخول لمقر المحكمة الابتداىية بتونس لمواكبة الوقفة التى نظمتها جمعية القضاة وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين قررت جمعية القضاة تنفيذ الوقفة خارج مقر المحكمة وذلك بحضور عدة قضاة ومحامين وتم ترديد عدة شعارات منها" ياله العار القضاء في حصار" بالقانون بالقانون لا قضاء التاليفون " حريات حريات لا قضاء التعليمات " تعيينات بالولاء هز ايديك على القضاء .،قضاء الحريات لا قضاء التعليمات " سلطة قضاىية تحمي الحق والحرية " يزي يزي من الكلام نفذ نفذ الأحكام "" القضاء سلطة وليس وظيفة" " يكفي من اعدام القضاء يكفي من تفكيك دولة القانون " لا عدالة لا حرية بقضاء التبعية".