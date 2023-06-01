دائرة الاتهام تتخذ هذا القرار في حق النائب بالبرلمان الحالي وجدي الغاوي

قررت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد النظر في القضية المتعلقة بالنائب بالبرلمان وجدي الغاوي الذي تم ايقافه يوم الجلسة الافتتاحية يوم 13 مارس 2023؛ رفض مطلب الإفراج عنه، وذلك في القضية التى تتعلق بارتكاب تجاوزات خلال جمع التزكيات.



وكان النائب وجدي الغاوي أكد في تصريح سابق قبل ايقافه أن منافسته في الانتخابات التشريعية (حنان بيبي) كانت رفعت ضده قضية في شبهة "تدليس تزكيات" .

وقال إنه "تفاجأ باتخاذ إجراء ضده بعد مباشرة عمله النيابي وآداء القسم، خاصة وأن القضية مازالت في طور التحقيق وسبق الطعن لنفس الأسباب من قبل نفس الجهة لدى المحكمة الإدارية التي أقرت برفض الطعن في الأصل ابتدائيا واستئنافيا".



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وكان وجدي الغاوي ترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة المروج فرحات حشاد من ولاية بنعروس وتمكن من الفوز بالأغلبية المطلقة منذ الدور الأول على حساب منافسته الوحيدة حنان بيبي.