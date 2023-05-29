أنيس الخرباش: أزمة الحليب ستعود في منتصف شهر أوت المقبل اذا لم يتم اقرار زيادة ب500 مليم للتر عند الانتا

نفى الاثنين 29 ماي، عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين أنيس الخرباش ما يتم تداوله بخصوص تجدد أزمة الحليب في الايام القادمة.



وقال الخرباش ان الحليب موجود بكميات كافية موضحا انه يتم انتاج 2 مليون لتر يوميا ويتم استغلال 1.8 لتر في الاسواق وهو ما جعل المخزون التعديلي يبلغ 18 مليون لتر.





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ونبه في المقابل الي ان المخزون التعديلي غير كاف لمجابهة نقص الانتاج في الاشهر القادمة بداية على الارجح من شهر جويلية مشيرا الي ان الانتاج سيتراجع وسيتم الشروع في استغلال المخزون التعديلي وهو ما سيتسبب في عودة ازمة الحليب في منتصف شهر اوت او بداية شهر سبتمبر المقبل اذا تواصل الوضع على ما هو عليه.



وبيّن الخرباش أن هناك ارتفاعا في كلفة الانتاج حيث ان كلفة اللتر تبلغ حوالي 1850 مليم في حين ان الفلاح يقوم ببيعها ب1340 مليم وهو ما يتطلب زيادة على الأقل ب500 مليم للتر الواحد عند الانتاج.

