اسامة بوقرة يقود الاولمبي الباجي الى الظفر بكاسه الثالثة امام الترجي الرياضي

قاد المهاجم اسامة بوقرة فريقه الاولمبي الباجي للظفر بلقب كاس تونس لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتسجيله هدف المباراة الوحيد امام الترجي الرياضي اليوم الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس امام نحو 30 الف متفرج.

وجاء هدف بوقرة في الدقيقة 66 ليتمكن الاولمبي الباجي من اثراء سجله بلقب ثالث في مسابقة الكاس بعد عامي 1993 امام مستقبل المرسى و2010 امام النادي الصفاقسي.

وانهى الاولمبي الباجي مسيرة متميزة في النسخة الحالية لمسابقة الكاس تخطى خلالها في الادوار السابقة جميع منافسيه خارج القواعد بركلات الترجيح من بينهم النادي الصفاقسي في ربع النهائي والنادي الافريقي في المربع الذهبي ليحرز اللقب باستحقاق تحت قيادة مدربه الشاب جمال خشارم.

وفي المقابل، فشل الترجي الرياضي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بمسابقة الكاس في الفوز بلقبه السادس عشر والاول منذ 2016.

وعرفت التشكيلة الاساسية للترجي الرياضي عودة الثنائي الايفواري فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان في وسط الميدان الى جانب الليبي حمدو الهوني الذي بقي في بداية اللقاء على بنك البدلاء مقابل تواصل غياب بالخصوص الحارس معز بن شريفية والمدافع هاني عمامو ولاعب الوسط غيلان الشعلالي والمهاجم الجزائري رياض بن عياد لاسباب صحية والمدافع ياسين مرياح ولاعب الوسط معتز الزدام بداعي الايقاف ورائد بوشنيبة وغيث الوهابي لالتزاماتهما مع منتخب الاواسط في المونديال المقام حاليا بالارجنتين.

اما تشكيلة الاولمبي الباجي فقد سجلت غياب كل من محمد وائل الدربالي بسبب التزاماته مع المنتخب التونسي في مونديال الاواسط والغيني عصمان كومباسا الموقوف بسبب البطاقة الحمراء.

وتخلى الفريقان عن فترة جس النبض وحاول كل منهما منذ البداية فرض ايقاع لعبه على منافسه وكاد الاولمبي الباجي منذ الدقيقة السادسة ان يباغت الحارس صدقي الدبشي عندما رفع محرز بالراجح كرة عرضية في شكل تسديدة من الرواق الايسر اصطدمت بالعارضة. ووجد الترجي الرياضي بعض المشاكل في صناعة اللعب والتدرج بالكرة نحو الهجوم في ظل المحاصرة اللصيقة التي فرضها السنغالي باباكار سار على محمد علي بن رمضان ووسط تعامل تكتيكي جيد للاولمبي الباجي الذي ارتكز في بناء منظومته الدفاعية على الثنائي الصلب الاوغندي ريشارد كاساغا والطوغولي اوغبوزو كلوزي.

وبقي الترجي الرياضي ينتظر الى حدود الدقيقة 19 ليصنع فرصته الاولى عندما تلقى انيس البدري كرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة ليتقدم بها بعض الشيء قبل ان يسددها ارضية لكن الحارس اشرف كرير ابعدها بنوع من الارتباك الى ركلة ركنية قبل ان ينفذ المغربي صابر بوقرين ركلة حرة جانبية ارتقى لها محمد علي اليعقوبي براسه غير ان كرته انهالت على القائم مع اعلان الحكم المساعد على وضعية تسلل (25).

ومع تقدم الدقائق، مسك الترجي الرياضي بزمام المبادرة واصبح اكثر استحواذا على الكرة لكن محاولاته افتقدت التنويع حيث تركزت بشكل كبير على الجهة اليسرى بواسطة محمد امين بن حميدة وانيس البدري وهو ما ساعد دفاع الاولمبي الباجي على قراءة اللعب وغلق المنافذ. وفي المقابل، اختار ابناء المدرب جمال خشارم الاعتماد على المرتدات والسعي الى استغلال سرعة عثمان السعيدي واسامة بوقرة الذي كاد ان يصنع الفارق عندما سدد كرة من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة لكن محاولته افتقدت القوة ليلتقطها دون صعوبة الحارس صدقي الدبشي (43).

وتحصل الفريقان على العديد من الكرات الثابتة سواء من ركلات حرة او من ركنيات غير انها لم تشكل خطورة تذكر وسط تمركز دفاعي محكم من الجانبين لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

ومع العودة من حجرات الملابس، دفع المدرب جمال خشارم بالسنغالي لامين با مكان محمد العبسي لاضفاء اكثر حيوية على اداء الفريق في وسط الميدان والاستفادة من عامل الانتعاشة البدنية لكن الفرصة الاولى تحصل عليها الترجي الرياضي بعدما نفذ محمد علي بن رمضان ركلة حرة جانبية في اتجاه محمد علي اليعقوبي الذي سددها براسه فوق المرمى بقليل (48).

وازاء انعدام الحلول، حاول الترجي الرياضي استغلال الكرات الثابتة التي كانت تنتهي دائما على برج المراقبة محمد علي اليعقوبي غير ان ضربته الراسية انتهت مجددا بين يدي الحارس اشرف كرير (55) دقائق قبل اقحام المهاجم الليبي حمدو الهوني بعد غياب عن الملاعب منذ 25 افريل الماضي بسبب الاصابة. ورد الاولمبي الباجي الفعل عن طريق عثمان السعيدي الذي سدد كرة من داخل المنطقة علت العارضة (62) قبل ان يتمكن اسامة بوقرة من تسجيل هدف السبق بتسديدة ارضية وضعها في الزاوية البعيدة للحارس صدقي الدبشي مستفيدا من تمهيد ممتاز من البديل لامين با (67).

ومباشرة بعد الهدف، لعب المدرب معين الشعباني ورقة الاردني محمد ابو زريق "شرارة" مكان رشاد العرفاوي من اجل منح اكثر ديناميكية على التنشيط الهجومي وايجاد الحلول لاختراق التكتل الدفاعي للاولمبي الباجي مع الزج بعدها بدقائق بالثنائي زياد بالريمة وزكرياء العايب عوضا عن محمد علي اليعقوبي وانيس البدري. وفي الجهة المقابلة، دخل مالك شويخ بديلا عن ريان الدربالي ومحمد امين الجربي مكان اسكندر الشيحي في اجابة تكتيكية على تغييرات الترجي.

وضغط الترجي الرياضي في اواخر الدقائق بحثا عن التعادل لكنه عجز عن اختراق الجدار الدفاعي للاولمبي الباجي واقتصرت عملياته على الركلات الحرة التي حاول من خلالها محمد علي بن رمضان احداث الخطر الا ان الحارس اشرف كرير كان متفطنا ومتالقا في رد الكرات الهوائية.

واضاف الحكم هيثم قيراط 9 دقائق كوقت بدل ضائع قام خلالها الاولمبي الباجي بتشريك ناجح الفرجاني مكان عثمان السعيدي لخلق الزيادة العددية في الدفاع واقفال كل الطرق المؤدية الى مرماه. ومرت الدقائق سريعة على الترجي الرياضي وبطيئة على الاولمبي الباجي في ظل شد عصبي كبير من الجانبين بين السعي الى ادراك التعادل والرغبة في المحافظة على الاسبقية وكان بامكان الاولمبي الباجي اضافة الهدف الثاني في مناسبتين في الوقت بدل الضائع عبر مالك شويخ وناجح الفرجاني لكن غياب اللمسة الاخيرة حال دون ذلك لتنتهي المقابلة بانتصار الاولمبي الباجي بهدف دون رد وتتويجه باللقب.



تشكيلتا الفريقين :

الترجي الرياضي : صدقي الدبشي، محمد بن علي، محمد أمين توغاي، محمد علي اليعقوبي عوضه زياد بالريمة (77)، محمد أمين بن حميدة، فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، صابر بوقرين عوضه حمدو الهوني (58)، رشاد العرفاوي عوضه شرارة (70)، انيس البدري عوضه زكرياء العايب (77) محمد علي بن حمودة



الأولمبي الباجي : أشرف كرير، ريان الدربالي عوضه مالك شويخ (78)، ياسين بوعبيد، أغبوزو كلوزي، محرز بالراجح، ريشارد كاساغا، اسكندر الشيحي عوضه محمد امين الجربي (86)، باباكار سار، محمد العبسي عوضه لامين با (46)، أسامة بوقرة، عثمان السعيدي عوضه ناجح الفرجاني



