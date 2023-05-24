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الافراج عن نور الدين بوطار مقابل ضمان مالي وتحجير السفر عليه

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 15:45 قراءة: 0 د, 14 ث
      
وافقت مساء اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على مطلب الافراج عن مدير عام اذاعة موزاييك نور الدين بوطار مقابل ضمان مالي قدره مليون د كما قررت الدائرة تحجير السفر عليه ،وذلك في القضية المتعلقة بالتآمر على امن الدولة الموقوف على ذمتها رجل الاعمال كمال لطيف وعدة سياسيين...


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