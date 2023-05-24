الافراج عن نور الدين بوطار مقابل ضمان مالي وتحجير السفر عليه

وافقت مساء اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على مطلب الافراج عن مدير عام اذاعة موزاييك نور الدين بوطار مقابل ضمان مالي قدره مليون د كما قررت الدائرة تحجير السفر عليه ،وذلك في القضية المتعلقة بالتآمر على امن الدولة الموقوف على ذمتها رجل الاعمال كمال لطيف وعدة سياسيين...





