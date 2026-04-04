في إطار برنامج "شوارع المدن المبدعة" الذي تشرف على تنفيذه الإدارة العامة للعمل الثقافي، انطلقت مساء أمس الجمعة بدار الثقافة وادي الليل فعاليات افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"، وذلك بإشراف نجوى الغربي، المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية منوبة، وبحضور ثلة من الإطارات الثقافية وممثلي المؤسسات الوطنية والهياكل الفنية والإعلامية.واستُهلت فعاليات الافتتاح بتنظيم ورشات فنية موجهة للأطفال والشباب، شملت ورشة في الكتابة بالخط العربي بإشراف الخطاط صلاح الحسيني، وأخرى في الخط على البلور بتأطير الخطاطة نادية الطويلي. كما تم افتتاح معرض للوحات الخط العربي من إعداد المركز الوطني لفنون الخط بتونس.وتخلل الحفل كلمات افتتاحية قدّمها الأستاذ محمد بلار بأسلوب فني، تلتها مداخلة صفوان خصخوصي مدير دار الثقافة بوادي الليل الذي استعرض أهداف المشروع وشركاءه، ومن جانبها بينت نجوى الغربي أهمية تثمين فن الخط العربي باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية الثقافية العربية الإسلامية والتونسية.واختُتم حفل الافتتاح بعرض موسيقي بعنوان "فن وإبداع" للفنان نوفل المحواشي، قدّم خلاله باقة من الأغاني التونسية.ويمتد هذا المشروع الفني إلى غاية شهر جوان 2026، ليتضمن سلسلة من الدورات التكوينية والورشات التطبيقية والمختبرات الفنية، إضافة إلى عروض الـmapping وإنجاز الجداريات، في إطار دعم الإبداع الفني وتعزيز الحضور الثقافي بمدينة وادي الليل.