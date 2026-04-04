بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-

Publié le Samedi 04 Avril 2026 - 23:10
      
خالفت بورصة تونس التوجه العام لبعض الأسواق العربية الكبرى، لتسجل أداء لافتا بنهاية شهر فيفري 2026، حيث حلت في المرتبة الثانية عربيا من حيث نسبة النمو، مدفوعة بصعود القطاعات القيادية وتحسن مؤشرات الثقة لدى المستثمرين.
وحسب التقرير الاخير لصندوق النقد العربي فقد حققت البورصة نموا بلغت نسبته 72ر5 بالمائة، لتأتي مباشرة خلف بورصة مسقط التي تصدرت القائمة.
وجاء هذا الأداء الايجابي لتونس في سياق تباين شهدته الأسواق المالية العربية، حيث نجحت السوق التونسية في تجاوز معدلات نمو أسواق عربية أخرى كأبوظبي ودبي ومصر، بينما تراجع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية بنسبة 83ر0 بالمائة خلال نفس الفترة.

في المقابل، شهدت بعض الأسواق المالية تراجعات خلال نفس الشهر،حيث سجلت بورصة دمشق انخفاضا بنحو 84ر1 بالمائة، تلتها بورصة قطر بتراجع قدره 26ر2 بالمائة، ثم بورصة الدار البيضاء بنسبة 82ر2 بالمائة، وبورصة فلسطين بانخفاض بلغ 64ر3 بالمائة ، فيما تصدرت السوق المالية السعودية قائمة الأسواق الأكثر تراجعا بنحو 91ر5 بالمائة.
ووفقا للبيانات الأخيرة، سجلت القيمة السوقية لبورصة تونس ارتفاعا ملحوظا بنسب56ر6 بالمائة خلال شهر فيفري الماضي. وبهذا الأداء، حلت تونس في المرتبة الثالثة عربيا مسبوقة فقط ببورصتي مسقط وبيروت، ومتقدمة على أسواق كبرى ومستقرة مثل دبي ومصر وأبوظبي.
وقد ساهم هذا الصعود القوي لبورصة تونس، إلى جانب تحركات إيجابية في بورصات أخرى مثل مسقط ودبي، في التخفيف من حدة التراجع العام الذي أصاب الأسواق العربية، حيث قدمت تونس مساهمة إيجابية دعمت تماسك القيمة السوقية الإجمالية للمنطقة.

ويأتي هذا الاداء التونسي في وقت انخفضت فيه القيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية بنسبة 34ر2 بالمائة، فاقدة نحو  40ر103 مليار دولار مقارنة بنهاية جانفي 2026.
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
